Wejdene et PNL, bientôt un featuring ? Les internautes refusent d'y croire

Sauf que le problème dans cette rumeur qui crée le buzz sur les réseaux, c'est que PNL n'a jamais fait de featuring. N.O.S et Ademo auraient même recalé Drake, qui aurait voulu remixer A l'ammoniaque. Alors malgré l'énorme notoriété de Wejdene, on se demande si un feat. est vraiment envisageable. Peut-être que l'artiste parle d'une collab de mode avec la marque QLF (Que La Famille) de PNL, et non d'une collaboration musicale ?

Les twittos n'y croient pas

Sur Twitter, beaucoup d'internautes espèrent qu'un son entre Wejdene et PNL sera une réalité. Plusieurs ont souligné qu'elle a bien fait un feat. avec le rappeur marseillais Jul. Alors pourquoi pas avec N.O.S et Ademo ? Mais nombreux sont les fans de PNL qui ne croient pas du tout que les deux frangins aient accepté un featuring. A moins que les frangins n'aient changé leur stratégie et fassent une collab pour une fois ? Le mystère reste entier pour le moment, car aucun des membres de PNL n'a réagi.