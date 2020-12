Wejdene, Aya Nakamura, Léna Situations... Les stars les plus recherchées par les Français en 2020

Le site Semrush, spécialiste du marketing digital, a calculé les célébrités les plus recherchées sur Google en France en 2020. Côté musique, c'est Wejdene qui arrive numéro 1 du top 5 des chanteuses les plus populaires chez les Français ! Grâce à son tube Anissa qui a cartonné sur TikTok et aux chansons de son album "16", l'artiste de 16 ans a détrôné Aya Nakamura (qui est en 5ème place cette année et non plus en première place).

Autre francophone dans le classement ? Angèle (en 4ème position) ! Il faut dire que cette année, même si on n'a pas pu se déhancher en boîte sur Fever, son duo avec Dua Lipa, on a pu danser chez nous sur ce son qui a connu un énorme succès sur TikTok.

Le top 5 est complété par les chanteuses américaines Billie Eilish (2ème) et Ariana Grande (3ème).

Top 5 des chanteuses les plus recherchées sur Google en France en 2020

1. Wejdene - 570 290 recherches

2. Billie Eilish - 380 727 recherches

3. Ariana Grande - 369 364 recherches

4. Angèle - 338 818 recherches

5. Aya Nakamura - 322 636 recherches

Semrush a également calculé un top 10 des influenceurs les plus recherchés sur Google en France en 2020. On y trouve aussi bien des YouTubeurs avec Squeezie (numéro 1), Tibo InShape (2ème), EnjoyPhoenix (6ème), Léna Situations (8ème) et Sissy Mua (10ème). Pour Squeezie, en plus de ses vidéos YouTube, il s'est surtout lancé dans la musique en sortant son album "Oxyz" en 2020. Quant à Tibo InShape, il a beaucoup fait parler de lui avec son buzz autour de sa fausse rupture avec Juju Fitcats pour dévoiler un son. Concernant Léna Situations, elle aussi a multiplié les projets en dehors de la YouTube sphère avec notamment la sortie de son livre Toujours plus en 2020 (numéro 1 de la rentrée littéraire en France).

Le reste du classement est aussi composé de la businesswoman Caroline Receveur qui en plus de cartonner sur Instagram a lancé sa marque de beauté Osée en 2020, en plus de sa marque de vêtements RECC Paris qu'elle avait créé et qui a toujours autant de succès. Les top models Emily Ratajkowski, Kendall Jenner, et les soeurs Gigi Hadid et Bella Hadid complètent le classement.

Top 10 des influenceurs les plus recherchés sur Google en France en 2020

1. Squeezie - 281 000 recherches

2. Tibo InShape - 170 773 recherches

3. Emily Ratajkowski - 158 364 recherches

4. Caroline Receveur - 144 182 recherches

5. Kendall Jenner - 136 364 recherches

6. EnjoyPhoenix - 129 500 recherches

7. Gigi Hadid - 123 955 recherches

8. Léna Situations - 107 055 recherches

9. Bella Hadid - 93 091 recherches

10. Sissy Mua - 74 945 recherches

Les acteurs et les actrices ont aussi eu droit à leur classement. Anya Taylor-Joy, star de la série Le Jeu de la dame sur Netflix, arrive à la 11ème position. Emma Watson, qui jouait Hermione dans la saga Harry Potter, est de son côté première du top 11. A noter aussi que Sophie Marceau est la seule actrice française du classement (et qui est aussi numéro 1 du top 50 des personnalités préférées des Français). Le reste du classement est composé de stars d'Hollywood : Brad Pitt, Jennifer Aniston, Angelina Jolie, Leonardo Dicaprio, Charlize Theron, Will Smith et Margot Robbie.

Classement des acteurs les plus recherchés sur Google en France en 2020

1. Emma Watson - 426 636 recherches

2. Brad Pitt - 328 909 recherches

3. Margot Robbie - 290 727 recherches

4. Leonardo Dicaprio - 254 636 recherches

5. Jennifer Aniston - 247 4556 recherches

7. Sophie Marceau - 232 545 recherches

8. Will Smith - 221 636 recherches

9. Charlize Theron - 218 818 recherches

10. Angelina Jolie - 216 636 recherches

11. Anya Taylor-Joy - 209 155 recherches

Sans oublier les sportifs avec pas moins de 4 footballeurs : Neymar (numéro 1), Cristiano Ronaldo (2ème), Kylian Mbappé (6ème) et Lionel Messi (9ème). Le basket est aussi représenté avec Michael Jordan (3ème) et LeBron James (5ème). Tout comme le tennis avec Rafael Nadal (4ème) et Novak Djokovic (7ème). Le pilote de F1 Lewis Hamilton (8ème) et le cycliste Julian Alaphilippe (10ème) complètent le classement.

Top 10 des sportifs les plus recherchés sur Google en France en 2020

1. Neymar - 482 636 recherches

2. Cristiano Ronaldo - 325 909 recherches

3. Michael Jordan - 198 273 recherches

4. Rafael Nadal - 177 836 recherches

5. LeBron James - 177 836 recherches

6. Kylian Mbappé - 147 955 recherches

7. Novak Djokovic - 128 873 recherches

8. Lewis Hamilton - 118 454 recherches

9. Lionel Messi - 118 545 recherches

10. Julian Alaphilippe - 114 727 recherches

Méthodologie : pour chaque mot-clé, Semrush comptabilise les recherches effectuées sur Google.fr en 2020, avant d'établir une moyenne mensuelle.