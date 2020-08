Caroline Receveur, Kylie Jenner... Ces influenceuses qui ont créé leur propre ligne de vêtements

Entre les influenceuses et la mode, c'est une grande historie d'amour ! Il y a d'ailleurs de plus en plus de stars de YouTube et Instagram qui vont jusqu'à imaginer des lignes ds collections en collaboration avec des enseignes. Ça a notamment été le cas de Lena Situations (Lena Mahfouf) avec DCM Jennyfer, de Danaë et sa collab avec Na Kd, de Stéphanie Durant avec Pimkie, d'Iris Mittenaere avec Morgan ou encore de Nabilla Benattia avec Missguided. L'ex-star de télé-réalité a même lancé sa propre marque de maillots de bain Day Off Swim. Mais il y en a qui ont carrément sauté le pas en lançant leur propre marque de vêtements.

Caroline Receveur

En plus de sa gamme de thé bien-être Wandertea et de sa nouvelle griffe Osée beauté, Caroline Receveur a aussi créé sa marque de vêtements RECC Paris. Des pièces à son image : à la fois chic, bohèmes et trendy. Sa nouvelle collection pour l'été 2020 est remplie de robes, kimonos, vestes et autres pièces aux couleurs pastels idéales pour les vacances. Côté matières, elles se veulent fluides pour ne pas coller à la peau par temps de canicule.