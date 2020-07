Danaë Bessin lance sa collection de maillots de bain avec NA-KD

La star des réseaux qui avait annoncé être séparée de Léo Mailli en confirmant leur rupture en avril 2020 avait commencé avec des tutos beauté, des conseils maquillage et des hauls. Puis, Danaë s'était mise à poster des vlogs de voyages. Désormais, elle touche un peu à tout : beauté, mode, lifestyle... Son frère Kilian, en couple avec Nathanya, devient lui aussi un instagrammeur très suivi, comme leur petite soeur Chiara qui a d'ailleurs ouvert sa chaîne YouTube.

Des modèles canons

Et clairement, Danaë a essayé de créer une ligne de maillots de bain qui peut plaire au plus grand nombre. Quel que soit votre style, vous devriez trouver votre bonheur parmi ces maillots une pièce et ces bikinis. Côté formes, vous pourrez shopper des maillots deux pièces, dont le haut est en triangle, ou avec balconnet, ou en mode brassière ou encore à une seule bretelle. Quant aux couleurs, que ce soit les unes pièces ou les bikinis, il y a l'indémodable noir, le blanc idéal pour faire ressortir le bronzage, le nude pour être dans la tendance, le rose ou le bleu pastel qui sont eux aussi très à la mode et même une version à imprimés pour changer un peu de l'uni.