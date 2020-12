Louane, Kylian Mbappé, Karine Le Marchand... Top 50 des personnalités préférées des français

Comme à chaque fin d'année, découvrez le top 50 des personnalités préférées des français. Un classement Ifop publié par le JDD ce dimanche 27 décembre 2020. Dans ce top 50 des stars favorites, il y a notamment Louane Emera. L'artiste devenue maman d'une fille prénommée Esmée en 2020 est loin d'être la seule star de la chanson qui fait partie de la famille The Voice. Le chanteur Vianney qui sera coach de la saison 10 de The Voice sur TF1, le rappeur marseillais Soprano (ex coach dans The Voice et dans The Voice Kids) et Zazie (qui était coach dans plusieurs saisons de The Voice) sont aussi présents dans le classement. Tous comme les icones Mylène Farmer et Jean-Jacques Goldman.

Côté animateurs de télévision, il y a deux grandes stars de TF1 : Jean-Pierre Pernaut qui a fait ses adieux émouvants au JT de 13h et Jean-Luc Reichmann qui anime le jeu Les 12 coups de midi. Plusieurs animateurs de M6 sont aussi dans le top 50, comme Karine Le Marchand (L'amour est dans le pré) et son BFF Stéphane Plaza (Recherche appartement ou maison, Chasseurs d'apparts). Philippe Etchebest et Cyril Lignac, chefs devenus incontournables sur M6, le premier avec Top Chef et Objectif Top Chef, le deuxième avec Le meilleur pâtissier et Tous en cuisine, sont également dans le top 50.

Plusieurs noms illustres du cinéma français sont aussi notés, que ce soit l'ancienne génération ou celle d'aujourd'hui. Vous y trouverez ainsi Jean-Paul Belmondo, Sophie Marceau , Josiane Balasko, Marion Cotillard ou encore Omar Sy.

Sans oublier les sportifs, avec beaucoup de footballeurs surtout, tels que le célèbre Zinédine Zidane ou encore le joueur des Bleus et du PSG Kylian Mbappé.

Top 20 des personnalités féminines

1. Sophie Marceau

2. Alexandra Lamy

3. Mimie Mathy

4. Florence Foresti

5. Marion Cotillard

6. Louane Emera

7. Karine Le Marchand

8. Josiane Balasko

9. Mylène Farmer

10. Valérie Lemercier

11. Anne Roumanoff

12. Line Renaud

13. Evelyne Dhéliat

14. Michèle Laroque

15. Vanessa Paradis

16. Nolwenn Leroy

17. Ingrid Chauvin

18. Zazie

19. Catherine Frot

20. Muriel Robin

Top 20 des personnalités masculines

1. Jean-Jacques Goldman

2. Omar Sy

3. Jean-Pierre Pernaut

4. Soprano

5. Jean Reno

6. Jean-Paul Belmondo

7. Philippe Etchebest

8. Teddy Riner

9. Francis Cabrel

10. Dany Boon

11. Thomas Pesquet

12. Zinédine Zidane

13. Jean-Luc Reichmann

14. Cyril Lignac

15. Stéphane Plaza

16. Michel Sardou

17. Jean Dujardin

18. Vianney

19. Kylian Mbappé

20. Stéphane Bern