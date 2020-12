Jean-Pierre Pernaut au bord des larmes pour son dernier JT : ses adieux émouvants

De plus en plus bouleversé, Jean-Pierre Pernaut a ajouté : "J'ai une pensée pour ma femme qui était là tout à l'heure, pour ma mère qui pendant 30 ans n'a jamais manqué...", avant de s'arrêter en pleurs. "Et voilà je craque" a-t-il confié, en larmes, "elle n'a jamais manqué un JT". Après avoir remercié les téléspectateurs, sa famille mais aussi ses équipes, la production et la chaîne, il a conclu : "Je vous aime, je ne vous oublierai jamais".

Sa famille est venue sur le plateau, stars et anonymes lui ont rendu hommage

Des adieux déchirants de Jean-Pierre Pernaut, qui a eu quelques belles surprises tout au long de son dernier JT. Lui qui a révélé à Anne-Claire Coudray et Gilles Bouleau avoir toujours le trac même après 33 ans (ayant surtout peur de rater une info ou d'avoir un problème technique) a reçu des messages vidéos de plusieurs téléspectateurs des 4 coins de la France. Jean-Pierre Foucault, Sylvie Tellier et les candidates de Miss France 2021 lui ont aussi réservé quelques mots. Évelyne Dheliat a présenté la météo de sa ville natale, Quevauvillers, en Picardie. "On referme la dernière page les yeux embués, mais du soleil dans le coeur" a-t-elle indiqué. Plusieurs stars comme Dany Boon et Mathilde Seigner ont eux aussi témoigné de leur admiration pour JPP.

Sans oublier la présence de sa femme Nathalie Marquay, de ses deux enfants Tom et Lou et de son petit-fils Léo sur le plateau. Toute la famille était présente pour ce beau moment. "Tu ne croyais pas que j'allais te laisser tout seul ?" a précisé son épouse.

Et sur les réseaux sociaux aussi, les internautes sont nombreux à lui rendre un dernier hommage, notamment avec le hashtag #MerciJeanPierre sur Twitter.