Miss France 2021 : que gagnent les candidates ? La liste des cadeaux dévoilée

Après Clémence Botino qui a eu une année de règne assez particulière à cause de la Covid-19, une nouvelle Miss France sera élue ce samedi. Cette année, la règle change puisque le jury et le public vote à 50/50 pour élire la prochaine reine de beauté du pays (découvrez les 29 candidates grâce à leurs comptes Instagram). Pour participer à l'élection, les Miss régionales ont dû suivre des règles bien précises. Mais elles seront récompensées de leurs efforts. Car participer au concours, c'est aussi l'assurance d'être couverte de cadeaux.

57 000 euros de cadeaux pour Miss France 2021

Chaque année, les candidates à Miss France remportent de nombreux objets, vêtements ou produits de beauté. Car tout le monde repartira de l'élection les bras chargés, que ce soit les candidates éliminées dès le premier tour, les dauphines et évidemment Miss France 2021. La future gagnante, en plus de représenter la France pendant un an, va gagner pas moins de 57 000 euros de cadeaux. Oui, rien que ça. Mais les autres candidates seront gâtées elles aussi. Découvrez la liste des cadeaux qui leurs sont offert :

Les cadeaux remportés par les candidates

- Un iPad (32Gb).

- 3 montres Festina.

- Une ligne complète de bagagerie Jump.

- Un kit éco-responsable de la marque Les tendances d'Emma.

- Une robe de soirée Nicolas Fafiotte.

- Un manteau, un pull marinière et une robe Armor Lux.

- Des looks offerts par Cabaia, Lee Cooper, Morgan, La Redoute Carla Raffi et Sinequanone.

- Deux tenues complètes de sport Le Coq Sportif.

- Des paires de chaussures offertes par Be Only, Le Coq Sportif, Bons baisers de Paname et Texto.

- Des maillots de bain et une tenue balnéaire offerts par Hateia, Soraya et Océan Couture.

- Une doudoune Jott.

- Une paire de lunettes de soleil Quay Australia.

- Une trousse complète de maquillage Sothys.

- Un kit de voyage composé d'un oreiller et d'un masque Maison Drouault.

- Des produits capillaires Saint-Algue.

- Des produits solaires et de soins Corine de Farme.

- Un kit de deux masques brodés Miss France 100 ans de Tilli.

- Un abonnement annuel à TV Magazine

Les cadeaux des dauphines (en plus de la liste précédente)

- Un an de soins du regard chez Jolicils.

- Un iPhone 11 Pro (modèle de 256 Gb).

- Une paire d'Airpods (avec boîtier de recharge sans fil) offert par TV Magazine.

Les cadeaux de Miss France 2021

- Son écharpe et sa couronne sertie de pierres signée Mauboussin.

- L'accès à son appartement de fonction pendant la durée de son règne.

- Son salaire, estimé entre 3 000 et 5 000 euros net par mois.

- Une voiture électrique Peugeot e-208.

- Un Apple MacBook Pro (16 pouces) offert par TV Magazine.

- Une télévision Samsung (QLED Full HD) offerte par TV Magazine.

- Un séjour de 7 jours et 6 nuits au Waldorf Astoria Versailles-Trianon Palace pour deux personnes.

- La mise à disposition d'un showroom complet de créations haute couture pour une robe d'un soir.

- La mise à disposition d'un coiffeur Saint-Algue pendant un an pour ses apparitions publiques.

- Une doudoune Jott.

- 10 montres Festina

- Deux lignes de bagage complètes Jump.

- Une table de maquillage complète et des soins en institut offerts par Sothys.

- Une robe du créateur de haute couture Ziad Nakad.

- Une robe sur-mesure Nicolas Fafiotte.

- Une année de soin du regard chez Jolicils.