Miss France : couple, taille, chirurgie... ces règles que les candidates doivent respecter à 100%

Cette année, Miss France fête ses 100 ans. L'élection se tiendra au Puy du Fou et sera, comme à chaque fois, retransmise sur TF1. Pour cet anniversaire, c'est un jury 100% composé d'anciennes Miss qui votera pour élire Miss France 2021, avec Iris Mittenaere en présidente du jury. Elles sont 29 candidates à vouloir décrocher la couronne et vous pouvez déjà apprendre à les connaître via les comptes Instagram de toutes les candidates de Miss France 2021. En plus de savoir bien s'exprimer et d'être calée en culture générale (vous aussi, faites le test de culture générale des Miss pour 2021), une candidate à Miss France doit respecter d'autres règles. Le règlement général de l'élection les précise et vous ne les connaissez peut-être pas toutes.

Des limites d'âges et de taille

Pour être élue Miss France, il faut avant tout être née de sexe féminin. Contrairement à d'autres pays comme la Belgique ou l'Espagne qui ont ouvert leurs portes aux candidates transgenre (l'Espagne a été la première nation à présenter une candidate transgenre, Angela Ponce, à Miss Univers en 2018), ce n'est pas (encore ?) le cas pour l'élection française car seules "les personnes nées de sexe féminin" peuvent participer.

Une Miss France doit aussi être jeune mais majeure. Les candidates doivent être âgées de 18 à 24 ans (à la date du 15 novembre de l'année en cours). Une règle qui n'a pas toujours existé puisque la plus jeune Miss France, Patricia Barzyk, avait 16 ans lors de son élection en 1980. De son côté, Vaimalama Chaves, Miss France 2019, avait 24 ans lors de son couronnement.

Une candidate à Miss France doit aussi être grande et mesurer 1m70 minimum. Et les talons ne comptent pas ! La plus grande Miss France de ces 20 dernières années est Flora Coquerel, Miss France 2014, avec 1m82.

Quant au poids ? ? Il n'y a officiellement aucune condition à ce sujet. Le comité Miss France avait cependant été accusé de grossophobie en 2019 : Amandine Billoux, qui souhaitait se présenter à l'élection de Miss Auvergne, avait été recalée et avait demandé des explications. "On m'a dit que c'était à cause de ma silhouette et de mon poids. Qu'à côté des filles de cette année, toutes bien minces, je passerais pour un boudin." avait-elle expliqué à La Dépêche. Le Comité Miss France avait ensuite réagi via les propos du délégué régional Centre-Val de Loir Auvergne, indiquant à France Bleu : "Des votes ont été faits, c'est un concours d'élégance et le jury n'a pas à se justifier. On a estimé qu'Amandine n'avait pas sa place. Je ne peux pas en dire plus. Elle le sait elle-même."