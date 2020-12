Miss France 2021 : une règle très importante change pour l'élection

Miss France 2021 : une règle très importante change pour cette nouvelle élection

On ne sait pas encore qui sera élue Miss France 2021, mais on sait déjà que les candidates à la succession de Clémence Botino auront fort à faire pour remporter la couronne. Et pour cause, une nouvelle règle a été instaurée par Sylvie Tellier afin de donner une plus grande importance au jury.