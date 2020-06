Lou Pernaut : TikTok, frère, couple... qui est la fille de Jean-Pierre Pernaut ?

Nouvelle passion ? TikTok

Durant le confinement, TikTok est devenue la nouvelle passion de beaucoup de monde. Lou Pernaut, âgée de 17 ans, a elle aussi craqué pour l'application, ce qui lui a permis de percer et d'avoir aujourd'hui 39,6K de followers sur Insta et 357,7K sur TikTok.

La fille de Jean-Pierre Pernaut et Nathalie Marquay s'est donc amusée à faire des vidéos lol, de playback sur Anissa de Wejdene et Djomb de Bosh, avec son petit frère Tom, ou encore en famille pour un "qui est +". Une vidéo dans laquelle on apprend notamment qu'elle est plus bavarde, bordélique et dépensière que son frangin. Même si Lou Pernaut a l'étiquette de "fille de", elle a réussi à se faire remarquer grâce à sa créativité et son humour.