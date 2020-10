Tibo InShape et Juju FitCats : ce que leur faux clash leur a rapporté

Voilà déjà plus de 2 semaines que Tibo InShape et Juju FitCats ont démarré leur faux clash. Dans une vidéo partagée ce dimanche 25 octobre 2020, les deux youtubeurs fitness ont avoué que c'était une blague et ont expliqué pourquoi ils l'ont fait. S'ils assurent ne pas l'avoir fait pour le buzz, mais pour dénoncer les critiques qu'ils reçoivent et alerter sur le harcèlement et les réseaux sociaux, ce buzz leur a quand même rapporté gros.

Tibo InShape et Juju FitCats, le clash qui paie

Chacun de leur clip a rassemblé plus de 9 millions de vues pour celui de Tibo et 12 millions de vues pour la vidéo de Juju. Cette vidéo même de l'explication a été déjà vue plus de 1,5 million de fois en une journée... Depuis le début de ce faux clash, Tibo a gagné plus de 80.000 abonnés et Juju 130.000 sur leurs chaînes Youtube. Sur Instagram aussi, les comptes sont bons. De 200 000 vues par story Instagram, ils sont passés à 1 million de vues pour leurs stories sur leur embrouille : "C'est incroyable !", commentent les youtubeurs.

Un clash pour le buzz ? Ils répondent

A ceux qui pensent qu'ils ont fait tout ça uniquement pour les vues et les stats, elle répond : "Non, parce que sur nos chaînes Youtube, tout se passe très bien, on est très contents de nos statistiques". Ils se sont alors rendus compte que les internautes étaient plus intéressés par les clashs et les malheurs des autres que par le positif. Juju parle carrément de voyeurisme : "Ce n'est pas du tout méchant quand on dit ça, on est tous pareils, que personne n'ose en parler aujourd'hui. On aime bien savoir ce qui ne va pas dans la vie des autres parce que ça nous rassure". Ils rappellent que leur but est de partager que des good vibes et que ça a été très difficile et stressant pour eux de mentir à leurs abonnés, mais aussi de gérer leur communication.