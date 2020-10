Tibo InShape répond au clash de Juju FitCats : "Si j'couche avec toi c'est pour bosser mon cardio"

Après le faux clash entre Cyprien et Squeezie, la fausse rupture entre Tibo InShape et Juju Fitcats anime la Toile depuis presque une semaine maintenant. Tout a commencé le 15 octobre dernier, quand les deux youtubeurs fitness ont posté des messages laissant entendre qu'ils avaient rompu. "Je suis pas trop en story avec Juju en ce moment car c'est un peu compliqué... Je vous tiens au courant...", avait posté le sportif "énorme et sec", avant de tacler Justine dès le lendemain sur Twitter. Il n'en fallait pas plus pour lancer le clash.

Tibo InShape taclé par Juju FitCats, il réplique avec son clip

Si elle lui répondait sur les réseaux sociaux, elle le terminait dans un clip dévoilé sur sa chaîne Youtube, à la grande surprise de tous ! "Et ça fait riz, dinde, bouffe c'est les trois seuls mots que tu connais / Dommage que tu muscles jamais ton cerveau ni tes mollets" : dans une chanson intitulée Clash Tibo Inshape, elle n'épargnait pas son petit ami, qui promettait de répondre à son tour dans un clip dévoilé ce mardi 20 octobre 2020 à 18h. Après une longue attente (de deux jours), la vidéo intitulée Clash Juju FitCats vient de sortir !

"Si j'couche avec toi c'est juste pour bosser mon cardio"

A l'instar de Juju qui ne l'a pas épargné, le youtubeur n'a pas hésité à tacler violemment celle qu'il considère déjà comme sa "future ex". Il commence fort : "Si tu m'soûles, j'refais un concours pour trouver la bonne, ou j'fais l'amour est dans le pré, vu qu'j'aime les meules et les cochonnes". Il enchaîne les punchlines du style "JustINE, t'est juste OUT", "J'voulais une femme, j'ai eu une fan", ou encore "Tes abonnés s'ront d'mon côté, tes abonnés, c'est les miens". Alors qu'elle le taclait sur son sexe, il répond : "Si j'couche avec toi c'est juste pour bosser mon cardio". Ouch... ça risque de chauffer à la maison ! Ou de bien rigoler.