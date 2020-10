Tibo InShape et Juju Fitcats en pleine rupture ? Ils réagissent après leurs messages Twitter

Juju Fitcats réagit ensuite au message enflammé de Tibo InShape : "Maintenant, je vous avoue que je n'ai pas trop compris pourquoi Tibo a décidé de m'attaquer gratuitement sur Twitter. Incompréhension totale. Vous me connaissez, je ne suis pas du genre à me laisser faire (...) On se retrouve dimanche sur YouTube, j'ai pas mal de choses à vous dire."

"Je suis allé trop loin"

La YouTubeuse va-t-elle dévoiler les raisons de sa dispute avec Tibo InShape ? Et si tout ça n'était qu'un coup de buzz comme l'ont laissé entendre certains internautes ? Affaire à suivre. En attendant d'en savoir plus, Tibo InShape a présenté ses excuses suite à son message Twitter : "Je n'aurai peut-être pas dû sortir mon tweet hier. Je l'ai écrit à chaud, je suis allé trop loin. Je voulais voir Juju aujourd'hui, mais elle m'a dit qu'elle était occupée. Je ne sais pas ce qu'elle prépare pour sa vidéo de demain, mais je commence à m'inquiéter."