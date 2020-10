Tibo InShape et Juju Fitcats en pleine rupture ? Elle sort un clip pour le clasher... pour le buzz ?

Les internautes persuadés qu'il s'agit d'un buzz

Alors que Tibo InShape et Juju Fitcats sont à fond dans leur "clash", les internautes, eux, sont toujours persuadés qu'il ne s'agit que d'un gros buzz pour faire grimper les vues. Un faux clash à l'image de celui entre Squeezie et Cyprien en 2019. "Juju Fitcats et Tibo Inshape il sont vraiment trop chauds en buzz c'est grave" ou bien "Juju Fitcats et Tibo là c'est quand vous voulez que vous arrêtez votre cinéma" peut-on lire sur Twitter.