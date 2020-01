Squeezie se lance dans la musique avec "Influenceurs", son premier titre solo

Pour celles et ceux qui ne connaissent pas All Points, sachez que des grands noms sont en contrat avec le label, tels que Djadja & Dinaz, Heuss L'enfoiré, Aladin 135, Arthur H, Björk, Yuksek, Oxmo Puccino, Youssoupha ou encore un certain Mister V. L'ex membre du Woop Gang est en effet devenu rappeur, son premier opus Double V étant certifié disque de platine. Et Mister V sortira un nouvel album, "MVP", le 31 janvier 2020.

Il chante et il rappe dans plusieurs vidéos

En 2015 déjà, Squeezie avait prouvé son talent en rappant dans Assassin des templiers (en référence au jeu vidéo Assassin's Creed) en featuring avec Norman. Une vidéo qui dès sa publication sur YouTube a cartonné puisqu'elle comptabilise aujourd'hui plus de 68 millions de vues.