Juju FitCats et Tibo InShape réconciliés : ils confirment leur faux clash en clip

C'est le faux clash qui agite les réseaux sociaux depuis plus d'une semaine maintenant : Juju FitCats et Tibo InShape ont fait croire à leur rupture et se sont déclarés la guerre, d'abord en story, sur Twitter puis via Youtube. Les deux youtubeurs fitness ont en effet dévoilé chacun leur tour un clip dans lequel ils se taclent violemment. Si Juju le taclait sur ses dédicaces payantes, son régime alimentaire, ou encore ses vidéos avec les pompiers et les gendarmes, celui-ci répliquait en la vannant sur son statut de "fan" qu'elle avait lors de leur rencontre ou encore sur les abonnés qu'elle aurait gagnés grâce à lui.

Tibo InShape et Juju FitCats, la fausse rupture

Si vous aviez encore un doute : il s'agit bien d'un faux clash, comme l'ont fait avant eux Squeezie et Cyprien par exemple. Et pour cause, Tibo InShape et Juju FitCats ont mis en scène leur rupture dans le but de dénoncer les critiques dont ils font régulièrement l'objet. Dans un nouveau clip dévoilé ce vendredi 23 octobre 2020, les deux amoureux ont mis en scène leur réconciliation, mettant fin au buzz. "On s'est pris la tête comme de vrais enfants. Faut que ça n'arrive plus jamais.", commencent-ils, avant de se faire de véritables déclarations d'amour.

Ils se réconcilient et se déclarent leur amour dans un nouveau clip

"J'en profite pour te le dire maintenant, devant tous nos abonnés : je t'aime plus que toutes les protéines que je peux assimiler. Ça va faire 3 ans qu'à tes côtés, je vis mes plus belles années." Ils reprennent ensuite chacune de leurs punchlines envoyées dans leurs clips précédents pour les démonter et en faire des compliments. Comme c'est mignon... Les deux youtubeurs devraient en dire plus sur ce buzz dans un live Instagram prévu à 19h ce soir.