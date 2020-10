Juju FitCats et Tibo InShape, le faux clash : l'explication derrière leur fausse rupture

Au cas où certains ne l'auraient pas encore compris : non, Juju FitCats et Tibo InShape n'ont pas rompu, contrairement à ce qu'ils ont voulu faire croire. S'ils postaient des messages suspicieux et se clashaient par réseaux sociaux interposés, laissant croire à une grosse embrouille dans le couple, les deux youtubeurs fitness ont en réalité mis en scène leur rupture... pour mieux mettre en avant leurs clips. Dimanche dernier, Juju FitCats dévoilait un clip intitulé sobrement "Clash Tibo Inshape", dans lequel elle taclait le youtubeur sur ses dédicaces payantes, son régime alimentaire, ou encore ses vidéos avec les pompiers et les gendarmes.

Pourquoi cette fausse rupture entre Juju FitCats et Tibo InShape ?

Ce à quoi il répliquait ce mardi 20 octobre avec un clip tout aussi cassant... Un faux clash qui a suscité de nombreuses réactions. Si de nombreux internautes s'en sont amusés et ont choisi leur team Juju ou Tibo, certains n'ont pu s'empêcher de les critiquer, leur reprochant de vouloir faire le buzz comme l'ont fait par exemple Cyprien et Squeezie dans le passé. Justine a précisé qu'il fallait prendre ça au second degré et que le but de tout ceci était de dénoncer les critiques dont ils font régulièrement l'objet.

L'explication de leur faux clash

A un internaute qui tweete : "Idée de génie @TiboInShape et @jujufitcats ! Mettre en clip les commentaires haineux et rageux, bien joué a vous deux, fallait y penser", elle répond "Certains ont TOUT compris, putain mais je vous aime". Alors qu'un autre internaute écrit "En vrai je trouvais le clash de @TiboInShape et @jujufitcats claqué, mais le clip de Juju permet de montrer que Tibo a pas mal d'auto dérision sur ce qui lui est souvent reproché et qu'il en est conscient, c'est cool", elle se réjouit que "des personnes comprennent".