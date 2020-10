Juju FitCats et Tibo InShape : insultes, harcèlement, réseaux sociaux... la vérité sur leur clash

Juju FitCats et Tibo InShape ont réussi leur coup : faire croire à leur rupture. Sur les réseaux sociaux, les deux youtubeurs fitness ont avoué s'être embrouillés et se sont clashés dans des clips. Si certains y ont cru, une majorité d'internautes ont deviné que c'était fake, et le clip dévoilé vendredi dernier n'a fait que confirmer. Ce dimanche 25 octobre 2020, les deux youtubeurs ont révélé la vérité dans une vidéo ensemble tournée ensemble. "Comme vous le voyez avec Bibou, ça va très très bien tous les deux. Merci à la team second degré qui a compris dès le départ que tout ça c'était une blague, que c'était sous le ton de l'humour, qu'on avait envie de faire de l'auto-dérision. Vous êtes 90% à l'avoir compris."

"C'était une blague, on avait envie de faire de l'auto-dérision"

Ils expliquent ensuite que c'est Tibo qui a l'idée de ce faux clash il y a plus d'un an et que ça fait 2 mois qu'ils travaillent dessus. Le youtubeur confie avoir été inspiré par les frères Jake et Logan Paul. Leur volonté première : "L'idée numéro 1, c'était vraiment de dénoncer et d'avoir de l'auto-dérision. Pour écrire les paroles, on s'est inspiré des punchlines, des critiques que les gens avaient sur nous". Il donne quelques exemples : "Juju, sans Tibo, ne serait jamais connue", "Tibo a trouvé l'amour que grâce à un concours", "Tibo vend des dédicaces à 36 euros", etc. Des critiques et commentaires difficiles à vivre, comme le confie Juju : "C'est rigolo mais au bout d'un moment, c'est difficile. On reste des humains et c'est pas parce qu'on est sur les réseaux sociaux qu'il n'y a pas des choses qui nous affectent. Ce n'est pas parce qu'il y a la barrière de l'écran qu'on ne peut pas être touché par certains propos qu'on reçoit".

Le but : alerter sur le harcèlement et ce que l'on peut voir sur les réseaux sociaux

Autre but de ce faux clash : montrer et faire prendre conscience de "tout le harcèlement qui peut découler d'une embrouille qui a lieu sur les réseaux". "Chaque année, quand je fais ma vidéo sur le harcèlement, elle n'a pas autant d'impact que ce que je voudrais", avoue Juju, qui précise que, même pendant ce aux clash, ils ont reçu "un déversement d'insultes". Troisième but de cette mise en scène : alerter les internautes sur ce que l'on peut voir sur les réseaux sociaux. "N'importe quel influenceur peut vous faire croire ce qu'il veut". "Il ne faut pas toujours se fier aux apparences et à ce qu'on laisse paraître sur les réseaux." Autre chose dont ils se sont rendus compte durant ce clash : "on peut vite perdre le contrôle" sur les réseaux sociaux.