PNL : nos 5 pièces coups de coeur du nouveau drop de QLF (Que La Famille)

Un sweat rouge sang

Les frangins Ademo et N.O.S, qui ont fait grâce à leur succès (et celui de Nekfeu et Ninho) de Paris la première ville du rap au monde, ont aussi imaginé un sweat rouge canon. Un top là encore avec un coeur à l'arrière, clin d'oeil à leur logo devenu reconnaissable entre tous. Une couleur vive idéale pour donner du pep's à vos looks.