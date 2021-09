Virgin River renouvelée pour 2 saisons : Mel et Jack auront une saison 4 et une saison 5

Netflix confirme que Virgin River aura une saison 4 et une saison 5

Les fans ont pu voir la saison 3 de Virgin River, sortie en juillet 2021 sur Netflix. Une saison 3 riche en surprises et en révélations. Et bonne nouvelle, alors que 3 saisons sont dispos sur Netflix, Virgin River a été renouvelée pour 2 saisons : une saison 4 et une saison 5 ! C'est Netflix qui a confirmé la double bonne nouvelle à USA Today en exclusivité. "La série a reçu le feu vert pour une quatrième et une cinquième saison" a annoncé le média. En même temps, la série est basée sur la saga de romans de Robyn Carr, qui comporte 22 tomes. Donc il y a encore de quoi faire tant que les fans sont au rendez-vous (Virgin River est dans le top 10 Netflix à chaque sortie de nouvelle saison).

Virgin River fait donc partie des séries Netflix qui reviennent, et vous allez pouvoir connaître la suite pour Mel (Alexandra Breckenridge), Jack (Martin Henderson), Doc (Tim Matheson), Hope (Annette O'Toole), Preacher (Colin Lawrence), Brady (Ben Hollingsworth), Brie (Zibby Allen), Chermaine (Lauren Hammersley), Ricky (Grayson Maxwell Gurnsey) ou encore Lizzie (Sarah Dugdale).

Tim Matheson, l'interprète de Doc, avait d'ailleurs révélé au Radio Times que le tournage de la saison 4 devait commencer peu de temps après la sortie de la saison 3. "Netflix garde ça secret, donc c'est pour cela que j'hésite à le dire, mais d'après ce que je sais, le tournage devrait démarrer d'un jour à l'autre" avait-il ainsi déclaré avant même l'officialisation d'une saison 4 et d'une saison 5. Quant aux dates des sorties, la saison 4 devrait sortir en 2022 et la saison 5 en 2023, toujours d'après USA Today.

La showrunner de la série a donné des indices sur la saison 4

La showrunner de Virgin River espérait une saison 4, comme les fans et les acteurs, car elle a encore des histoires à raconter. A commencer par révéler l'identité du tireur ou de la tireuse qui a blessé Jack. Sue Tenney avait en effet avoué à US Weekly vouloir faire cette révélation dans la saison 4 : "Si nous avons droit à cette résolution dans la saison 4, il y aurait encore plus de détails sur la manière dont tout cela est connecté. La toile d'araignée de cette histoire remonte à la première saison, c'est donc un fil rouge tissé à travers 4 saisons".

Pareil avec l'identité du père du bébé. Pour rappel, Mel est enceinte mais ne sait pas si le bébé est de son fiancé Jack ou de son défunt mari Mark. Et si PRBK a des théories sur sa grossesse, la showrunner avait expliqué à ce sujet que le père biologique serait dévoilé dans la saison 4 : "Nous ne répondrons pas à cette question avant la fin de la saison 4, si saison 4 il y a".

Idem pour le possible mariage entre Mel et Jack. Pour rappel, à la fin de la saison 3, il lui demande sa main mais le mariage n'est pas certain d'arriver, vu qu'elle lui annonce être enceinte sans savoir qui est le père de l'enfant. "Sa première réponse serait de dire oui" à Jack avait détaillé Sue Tenney à TVLine, "Mais elle a encore des doutes, parce qu'après tout, il a rompu avec elle il n'y a même pas quelques semaines". Il faudra donc attendre la saison 4 pour savoir si oui ou non, mariage il y aura.