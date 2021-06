Un si grand soleil : le retour de Gary Guénaire (Théo) est-il encore possible ? L'acteur répond

Il ajoute ensuite : "Ça reste ma première expérience, c'est grâce à cette série qu'on me connaît et que des choses se passent aujourd'hui. Je suis totalement en accord avec mon choix d'être parti." Cette expérience a effectivement ouvert des portes à Gary Guénaire. Depuis son départ d'Un si grand soleil, il a joué dans le téléfilm Maddy Etcheban, aux côtés de Lorie Pester et Cristiana Reali, sur France 3, ou encore le film Un musée dort.

Toujours en contact avec les acteurs ?

Si vous vous posez la question, oui, Gary Guénaire est toujours en contact avec les acteurs de la série de France 2 : "Avec quasiment tout le monde. Mélanie Maudran, c'est ma maman fictive. Elle est trop cool. C'est une femme adorable, on s'entend vraiment très bien. On essaye de se voir le plus possible même si nos emplois du temps ne le permettent pas trop", confie-t-il toujours à Télé Loisirs.