Un si grand soleil : Léa de retour après sa mort ? Marthe Fieschi se confie

Marthe Fieschi, qui a quitté la série en décembre 2019, avoue ensuite que les fans de Léa auront l'occasion de lui faire de meilleurs adieux puisqu'elle n'est pas encore complètement partie : "On va pouvoir l'apercevoir à quelques reprises pour de mystérieuses apparitions..." Virgile verra-t-il le fantôme de sa fille ? Léa viendra-t-elle hanter son père, ses potes et son petit ami Antonin ? Affaire à suivre dans Un si grand soleil sur France 2.

Pourquoi Léa est morte

On ne peut quand même pas s'empêcher de se demander pourquoi la production a décidé de tuer un personnage phare : "On avait l'envie de faire mourir un de nos personnages emblématiques. Ils leur arrivent beaucoup de choses et ils sont souvent en danger. 99% du temps, ils s'en sortent. Au bout d'un moment, nos téléspectateurs n'ont plus vraiment peur pour eux. (...) En tuant un de nos personnages emblématiques, on remet du danger", explique le scénariste à toutelatélé.

Mais pourquoi Léa et pas un autre ado ? "Beaucoup de discussions ont eu lieu entre les équipes de production, les comédiens et la chaîne. Cette décision a été très difficile à prendre. On voulait vraiment marquer les esprits à travers un choix surprenant. Les téléspectateurs allaient s'attendre à tout sauf la mort d'une adolescente. (...) Tuer un adolescent au sein d'une famille comme les Bastide, ça impactait énormément de personnages. Cela aurait plombé tout le monde. Léa est un peu plus isolée avec Virgile. Ça nous offrait une possibilité d'un destin sur Virgile. Une fois passée cette épreuve, il va devoir se réinventer et cela nous intéressait beaucoup", confie Sébastien Fabioux.