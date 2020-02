Un si grand soleil : une grosse mort à venir ?

Léa bientôt morte ?

Après la mort choc de Karel, un nouveau drame est à venir dans Un si grand soleil sur France 2. Alors que Manon, Léa, Ludo, Johanna, Enzo, Blanche, Sofia, Camille, Alex et Elise seront réunis pour tester l'escape game du père d'Antonin, un énorme incendie va se déclarer. Certains personnages se retrouveront pris au piège dans différentes pièces et malheureusement, deux d'entre eux devraient ne pas survivre à la catastrophe si l'on en croit les infos de Newsactual.

L'une des supposées victimes va d'ailleurs vous laisser sans voix puisqu'il s'agit de... Léa (Marthe Fieschi), présente depuis le début de Un si grand soleil. Apparemment, la fille de Virgil et sa camarade Blanche ne réussiraient pas à sortir à temps et devraient mourir à cause des flammes. Il vaut mieux attendre la diffusion avant de sortir les mouchoirs, mais si la mort de Léa est confirmée, elle ne laissera personne indemne. La série aura au moins le mérite de prendre un gros risque : on espère en savoir plus si ce drame se confirme.

"Ça va vous rendre très tristes"

L'autre grande question est : Johanna (Aurore Delplace) va-t-elle perdre son bébé dans l'incendie ? Certains sites disent que oui tandis que d'autres expliquent qu'il est encore trop tôt pour le savoir. En attendant, les acteurs de Un si grand soleil teasent cette intrigue qui va tout faire "basculer" : "Je ne peux pas vous dire ce qu'il va se passer, mais ça va bousculer plein de choses. Ça va vous rendre très tristes (...) Je pense que je réalise petit à petit", explique Mélanie Robert (Manon) en larmes.

Marthe Fieschi (Léa), elle, de son côté confie : "Il y aura un basculement irréversible pour l'un d'entre eux qui aura des conséquences sur quasiment tous les autres personnages." "Ça va être l'enfer" d'après Folco Marchi (Ludo).