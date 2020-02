Un si grand soleil : Mélanie Robert se confie sur la mort "choc" de Karel

Rien ne va plus pour Manon et Romane dans Un si grand soleil. Après avoir provoqué le décès d'un gardien de zoo, la fille de Julien et Alice se sépare de son petit ami Karel puisque ce dernier souhaite dénoncer sa soeur, jouée par Hortense Gélinet (Coeur Océan). Peu de temps après, le personnage de Erwan Brezillon Garnier est retrouvé mort dans un squatt : la thèse du suicide est rapidement évoquée, mais la police penche désormais pour un meurtre. Qui a tué Karel ? Romane serait-elle passée à l'acte pour ne pas qu'il l'a balance aux forces de l'ordre ? L'enquête suit son cours.

"Manon se sent coupable de la mort de Karel"

En attendant de découvrir le coupable, Mélanie Robert se confie sur cette disparition inattendue dans une interview accordée à Toutelatélé : "Déjà fragilisée par l'histoire avec Maxime, elle remet tout en question. Manon se sent coupable de la mort de Karel, car tout le monde pense à un suicide. Même après Maxime, les téléspectateurs ne l'ont jamais vu comme ça. Cela a été très intéressant à jouer en tant que comédienne. À la différence de Maxime, on traite l'engrenage, la rupture et la mort. À seize ans et demi, on ne se sent pas concernée par ça." C'est vrai qu'après la trahison de Maxime (Benoît Michel), Manon n'a une nouvelle fois pas eu de chance.

L'actrice pensait d'ailleurs que son perso allait avoir un peu de répit au niveau sentimental : "J'avais le sentiment que Manon allait avoir une histoire d'amour saine. Et non, car les auteurs aiment donner lui faire vivre des 'choses surnaturelles'. Quand j'ai appris la mort de Karel, cela a été un choc. Je ne m'attendais pas à un tel drame. Mais j'ai trouvé ça intéressant de faire mourir un personnage aussi jeune et de développer la manipulation dont peut être victime un adolescent. C'est bien de montrer au public que ça n'arrive pas qu'aux autres."

"Romane va être de plus en plus suspectée d'être liée à la mort de Karel"

Si Manon croit au départ au suicide de Karel, elle va au fur et à mesure se poser des questions sur Romane : "Il ne fait aucun doute que tout est dû à sa décision de le quitter. Face à l'attitude de Romane, elle va se poser de sérieuses questions. Alice insiste beaucoup pour comprendre le déroulé du drame survenu au zoo. Romane va être de plus en plus suspectée d'être liée à la mort de Karel."