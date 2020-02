Un si grand soleil : une actrice réagit à la mort de son personnage

Alors que Demain nous appartient n'a pas encore fait mourir l'un de ses personnages principaux depuis son lancement en 2017, la série Un si grand soleil, elle, prend le risque. Comme l'a dévoilé le site Newsactual, Léa ne va pas survivre à l'incendie déclaré à l'escape game du père d'Antonin : elle sera prise au piège des flammes avec sa camarade Blanche. Si certains téléspectateurs espéraient encore que cette information soit fausse, ils vont être tristes d'apprendre que la fille de Virgile ne ressortira bel et bien pas vivante de cette catastrophe.

"J'ai été choquée et triste"

C'est son interprète Marthe Fieschi, elle-même, qui a confirmé la mort de son personnage : "En septembre, j'ai été convoquée par la production. J'ai d'abord été choquée et triste car c'est un deuil d'abandonner ce personnage que j'interprète depuis deux ans. Mais j'ai compris cette décision. Il fallait faire basculer le feuilleton dans une nouvelle violente et inattendue, toucher un personnage fort et très aimé (...) Le fait de choisir Léa était intéressant car cela pouvait faire vriller Virgile et le faire basculer dans un côté sombre", a-t-elle confié à Télé Loisirs.

Ce départ n'est donc pas une décision de la jeune actrice, contrairement à celui de Gary Guénaire (Théo). Enfin, peut-être un peu puisque Marthe Fieschi avoue qu'elle "ressentait le besoin d'expérimenter d'autres rôles" : "Une quotidienne prend beaucoup de temps. En juin, j'avais demandé à la production de commencer à réfléchir à une suite pour mon personnage."

"Virgile va vouloir se venger"

Fred Bianconi (Virgile) a lui aussi réagi à la mort de Léa dans une interview accordée au magazine Télé Loisirs : "C'est une situation inimaginable de se retrouver face à son enfant dans cet état. J'ai choisi de faire suffoquer Virgile. Il a un choc extrême car il ne veut pas y croire. C'était très violent à tourner parce que chacun pourrait avoir des réactions différentes. À partir du moment où il voit sa fille à l'hôpital, il va vivre une descente aux enfers (...) Virgile va être déprimé, il va s'en vouloir de ne pas avoir réussi à être là pour Léa. (...) A partir du moment où il croit avoir trouvé le coupable, il va vouloir se venger."