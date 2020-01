Un si grand soleil : Théo bientôt de retour ? Gary Guénaire répond

Alors que Hortense Gélinet (vue dans Coeur Océan) a fait son arrivée dans Un si grand soleil il y a peu, un acteur phare de la série de France 2 est absent depuis le mois de septembre 2019. Oui, on parle bien de Gary Guénaire. L'interprète de Théo a décidé de s'éloigner de la fiction quotidienne "pour se consacrer à d'autres projets", mais rassurez-vous, son départ n'est pas définitif : "Il devrait à terme reprendre sa place dans la famille Estrella et les intrigues de la série", a dévoilé Télé Loisirs.

"Un retour n'est pas d'actualité"

Pour le moment, aucune date de retour n'a été annoncée. Il va d'ailleurs falloir se montrer encore patient puisque Gary Guénaire n'a pas prévu de revenir tout de suite dans Un si grand soleil comme il l'a annoncé en interview avec Allociné : "Pour le moment, un retour n'est pas d'actualité. Cette année, je vais suivre une formation dans de grandes écoles de théâtre pour être le plus aguerri possible. J'ai envie de partager et d'aller à la rencontre du public français via la scène." En bref, le fils fictif de Mélanie Maudran (Claire) risque d'être absent de la série encore un an.

En attendant, vous pourrez retrouver Gary Guénaire dans le policier Maddy Etcheban, aux côtés de Lorie Pester (Demain nous appartient) sur France 3 le 25 janvier 2020 : "C'est un exercice particulier, une expérience dans mon parcours d'acteur qui m'apprend beaucoup. C'est passionnant et ça m'enrichit (...) C'est un sujet qu'on connaît finalement peu. Il y a vraiment un débat à ce sujet et au sujet du peu de places que l'on trouve aujourd'hui dans les foyers de vie", confie le jeune acteur.