Un si grand soleil : un acteur emblématique quitte la série de France 2 !

Il a ensuite confié : "J'ai eu la chance et le plaisir de pouvoir interpréter le rôle de Julien Bastide, personnage pour qui j'ai une immense affection, je vous laisse profiter des derniers épisodes en sa compagnie... (...) Maintenant, place à de nouvelles aventures, à de nouveaux projets professionnels ... Merci sincèrement à toutes et à tous d'avoir pu partager avec vous ce si beau succès !!!" Jérémy Banster part donc lui aussi pour des raisons professionnelles. Après le départ de Manon et maintenant celui de Julien, la famille Bastide se décime. Heureusement, Alice (Maëlle Mietton), absente depuis plusieurs mois, revient bientôt dans Un si grand soleil !

Les fans tristes

En tout cas, cette nouvelle ne réjouit pas vraiment les fans de la série : "Quel dommage, vous allez terriblement manquer à la série !!!!", "sans votre personnage, la série s'arrête", "Julien va beaucoup nous manquer", "mais non, trop triste", "bravo pour ces saisons, mais la série n'aura plus la même saveur sans Julien", "les mots me manquent ! Julien va nous manquer et Jeremy encore plus !!", peut-on lire en commentaires sur Instagram. Si ça peut leur remonter le moral, Jérémy Banster n'a pas précisé si son départ d'Un si grand soleil était définitif ou non...