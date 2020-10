Un si grand soleil : Mélanie Robert (Manon) quitte la série, son départ est-il définitif ?

Après la mort de son petit ami Karel et de sa pote Léa (Marthe Fieschi), et à cause de ses problèmes familiaux, Manon a besoin de changer d'air et de s'émanciper. Voilà donc pourquoi elle a décidé de partir à Lausanne, en Suisse, pour continuer ses études afin d'obtenir la chance d'intégrer une université américain. Si ses parents, Julien (Jérémy Banster) et Alice (Maelle Mietton), s'opposaient à cette idée, ils ont finalement accepté qu'elle prenne son envol.

Mélanie Robert quitte Un si grand soleil de manière définitive ?

C'est ce samedi 17 octobre 2020 que Manon (Mélanie Robert) quitte Un si grand soleil sur France 2. Ses au revoir avec sa famille s'annoncent touchants, mais les téléspectateurs peuvent-ils espérer revoir la lycéenne dans la série ou son départ est-il définitif ? Rassurez-vous, elle ne sera absente que temporairement : "France 2 ne parle pour l'instant pas de départ définitif, mais seulement d'une pause, la comédienne ayant d'autres projets", explique Télé Loisirs. La durée de sa pause n'a pas été dévoilée. Il va donc falloir se montrer patient.

Gary Guénaire devait lui aussi faire une pause, mais il n'est toujours pas revenu dans Un si grand soleil depuis un et son retour n'est pas encore d'actualité : "Pour le moment, un retour n'est pas d'actualité. Cette année, je vais suivre une formation dans de grandes écoles de théâtre pour être le plus aguerri possible. J'ai envie de partager et d'aller à la rencontre du public français via la scène", a expliqué l'interprète de Théo à Allociné en début d'année.