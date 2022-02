Umbrella Academy saison 3 : les tensions montent d'un cran, une "rivalité épique" à venir

La Umbrella Academy n'a qu'à bien se tenir, ils vont rencontrer des ennemis à leur hauteur dans la saison 3 de la série de Netflix. Souvenez-vous, à la fin de la saison 2, Vanya (Elliot Page), Klaus (Robert Sheehan), Diego (David Castañeda), Allison, Luther (Tom Hopper) et Numéro 5 (Aidan Gallagher) remontaient le temps et revenaient en 2019. Une réalité modifiée puisque lors de leur arrivée à l'académie, ils étaient accueillis par un Reginald toujours en vie qui leur présentait la Sparrow Academy avec cinq autres enfants... dont Ben (Justin H. Min) qui était toujours vivant. Récemment, Netflix a dévoilé cette nouvelle famille redoutable dans des images.

Une "rivalité épique" dans la saison 3 de Umbrella Academy

En attendant que Netflix dévoile de nouvelles images et même une bande-annonce, c'est Emmy Raver-Lampman qui a donné quelques petites infos sur la suite de Umbrella Academy. Même si elle ne peut pas dévoiler d'éléments clés de l'intrigue, l'interprète d'Allison a confié être excitée par cette saison 3. "Il y a une rivalité épique qui va avoir lieu. Je pense que la Umbrella Academy n'a jamais vraiment trouvé d'ennemis à sa hauteur auparavant. Ils vont galérer et avoir de beaux moments et c'est excitant, on ne sait jamais s'ils vont s'en sortir." a-t-elle expliqué à Collider.

Selon l'actrice, cette saison 3 devrait être complètement folle, d'autant plus que toute l'équipe est plus que jamais à l'aise dans ces rôles. "Nous avons tous l'impression de parler pour ces personnages, nous les comprenons ainsi que l'univers dans lequel ils évoluent" déclare l'actrice. Cette année, Umbrella Academy va aussi un peu s'éloigner des comics sur lesquels la série est basée, prévoit la star. "Nous avons trouvé notre propre route. Pour cette saison 3, on fait vraiment notre truc et je pense que la série a trouvé des chemins cool à explorer" ajoute-t-elle. On a hâte !