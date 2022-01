Umbrella Academy saison 3 : la nouvelle famille se dévoile dans les premières images

Un an et demi après la mise en ligne de la saison 2, Netflix commence (enfin) à teaser la saison 3 de Umbrella Academy. Pour l'heure, sa date de diffusion n'a pas encore été dévoilée, mais la plateforme de streaming vient officiellement de nous présenter les nouveaux personnages à venir à l'écran. De qui s'agit-il ? Des membres de la Sparrow Academy, la nouvelle famille de Ben que l'on peut apercevoir dans les ultimes secondes de la saison 2 après que nos héros préférés ont malgré eux créé un paradoxe temporel en sauvant le monde.

Les nouveaux vilains d'Umbrella Academy se dévoilent

Une nouvelle famille qui pourrait bien former les nouveaux ennemis de Vanya (Elliot Page), Klaus (Robert Sheehan) & cie, et qui nous promet déjà quelques personnalités spéciales et hautes en couleur. Comme on peut le découvrir à travers ces premiers (demi) portraits, Fei incarné par Britne Oldford (The Flash) et Alphonso joué par Jake Epstein (Designated Survivor) apparaissent avec d'inquiétantes cicatrices / déformations sur le visage, tandis qu'un étrange cube de télékinésie prénommé Christopher est également présent. Autant dire que les possibles confrontations devraient se révéler intenses et faire quelques étincelles pour notre plus grand bonheur !

A noter que ce nouveau clan sera complété par Marcus incarné par Justin Cornwell (Training Day), Sloane jouée par Genesis Rodriguez (Time After Time) et Jayme interprétée par Cazzie David (Eighty-Sixed), tandis que Justin H. Min sera bien évidemment de retour en tant que Ben. Ou tout du moins, une version un peu plus sombre de ce personnage si l'on se fie à son regard et... sa cicatrice. Décidemment.

Il est encore trop tôt pour réellement savoir ce que nous réserveront ces nouveaux "mutants" et quels seront leurs pouvoirs, mais ça s'annonce déjà épique et plein de surprises !