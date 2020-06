Umbrella Academy saison 2, Cursed, Love Life... top 10 des séries à voir en juillet 2020

Brave New World

Si vous avez lu le roman Le meilleur des mondes d'Aldous Huxley plus ou moins récemment, la série Brave New World pourrait vous intéresser. Il s'agit en effet de son adaptation qui sera lancée sur Peacock, la plateforme de NBCUniversal qui arrive le 15 juillet aux USA. La série, comme le livre, présente une société stable et en paix où la famille, l'Histoire ou même l'argent ont été supprimés. Grâce au Soma, un produit pharmaceutique, tout le monde est heureux. Tous sauf Bernard Marx et Lenina Crowe. Au casting, on retrouve Alden Ehrenreich, Jessica Brown Finlay, Harry Lloyd ou encore Demi Moore.

Date de sortie : le 15 juillet sur Peacock, prochainement en France.

Absentia saison 3

Après la fin de Castle, Stana Katic a rapidement rebondi grâce à Absentia, où elle incarne Emily qui, dans la saison 1, est une agent du FBI disparue pendant six ans et retrouvée sans aucun souvenir de ce qui lui est arrivée. C'est désormais Amazon Prime Vidéo qui diffuse la série et lancera la saison 3 ce mois-ci avec 10 épisodes où Emily va faire face à une nouvelle conspiration dangereuse.

Date de sortie : le 17 juillet sur Amazon Prime Video.

Cursed : la rebelle

Avec son ambiance à la The Witcher, Cursed pourrait bien être le hit de l'été sur Netflix. Le pitch ? La série revisite la légende arthurienne à travers le regard de Nimue. Cette dernière va se lancer dans une enquête pour emmener une ancienne épée à Merlin. Mais l'arme semble appeler Nimue et ses pouvoirs vont se révéler. Au casting, on retrouve notamment Katherine Langford et Devon Terrell et Gustaf Skarsgård.

Date de sortie : le 17 juillet sur Netflix.

Umbrella Academy saison 2

La plus dysfonctionnelle des familles est de retour ! Souvenez-vous, dans le dernier épisode de la saison 1 de Umbrella Academy, alors que la Terre était sur le point d'être détruite, Numéro 5 emmenait ses frères et soeurs pour un voyage dans le temps. Pas de bol, il n'est pas très doué avec ses pouvoirs et chacun va se retrouver dans un endroit différent. Les premières images de la saison 2 de la série avec Ellen Page, Tom Hopper ou encore Robert Sheehan avaient aussi teasé une ambiance très 60's. De quoi nous ravir et nous divertir !

Date de sortie : le 31 juillet sur Netflix.