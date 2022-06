TPMP : un manque de respect envers une invitée ? Une séquence bouleversante scandalise Twitter

La mort de Yolande Gabriel fait polémique

Le 21 août 2020, Yolande Gabriel décédait à l'âge de 65 ans à son domicile à Reuil-en-Brie, en Seine-et-Marne, la faute à une mauvaise prise en charge médicale. Alors que la Martiniquaise avait été diagnostiquée d'une embolie pulmonaire et d'une myocardite un mois plus tôt, ni l'hôpital de Meaux, ni le Samu n'ont pris au sérieux ses plaintes au sujet de vives douleurs thoraciques ressenties ce jour-là.

Dans un reportage bouleversant de Médiapart publié le 31 mai dernier, il a notamment été dévoilé l'un de ses échanges téléphoniques avec le Samu au cours duquel le médecin régulateur s'était montré méprisant envers la sexagénaire, mais également infantilisant en minimisant ses douleurs. Une heure plus tard, Yolande Gabriel trouvait la mort.

La fille de la victime invitée dans TPMP

Une réalité qui a choqué une grande partie de la France et un sujet sur lequel a souhaité réagir Cyril Hanouna. Ce jeudi 2 juin 2021, l'animateur de TPMP - qui a renouvelé son contrat jusqu'en 2025, a donc profité de sa section "Le Gros Doss" pour revenir sur cette affaire et inviter Laura, l'une des filles de la victime présente le jour du drame, à s'exprimer sur la tragédie et faire entendre son combat pour que les responsabilités de chacun soient reconnues.

Malheureusement, là où le présentateur de TPMP avait pour objectif d'aider Laura à partager son discours et ses plaintes en retraçant les dernières heures de la vie de Yolande Gabriel, lui et son équipe se sont mis le public à dos en se montrant particulièrement insensibles envers l'invitée.

Et pour cause, afin de pointer du doigt les erreurs commises et le comportement honteux du Samu, le fameux enregistrement audio a été diffusé sur le plateau. Cependant, comme l'a précisé Cyril Hanouna à l'antenne, si Laura était d'accord avec la diffusion de cet extrait, celle-ci ne souhaitait en revanche pas l'écouter afin de ne pas avoir à réentendre les derniers mots de sa mère, alors souffrante.

Le problème ? Plutôt que de l'inviter à sortir temporairement ou de lui prêter un casque audio pour bloquer le son, celui qui prépare un film intitulé Je déteste Cyril Hanouna a tout simplement laissé la jeune femme se boucher elle-même les oreilles, quand bien même cette méthode n'est pas la plus efficace.