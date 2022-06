Je déteste Cyril Hanouna : l'animateur de C8 bientôt au cinéma pour jouer... deux Cyril Hanouna

Cyril Hanouna est un homme heureux. A travers sa société de production H2O, l'animateur de C8 a renouvelé son contrat avec le groupe Canal+ pour trois années supplémentaires et un montant de 105 millions d'euros. De quoi lui permettre de sauver ses émissions comme TPMP ou Face à Baba, mais également imaginer de nouveaux concepts.

Cyril Hanouna va jouer Cyril Hanouna au cinéma

Mais ce n'est pas tout, Cyril Hanouna est un homme ambitieux. Aussi, après avoir dominé les audiences à la télé, il souhaite désormais s'attaquer au monde du cinéma. Au détour d'un entretien accordé au Parisien, l'animateur a effectivement confirmé qu'il préparait un premier film intitulé... Je déteste Cyril Hanouna.

"On termine l'écriture pour un tournage à Paris, à la rentrée, a-t-il dans un premier temps confessé, avant de dévoiler le synopsis de cet étrange projet. Le pitch, c'est mon sosie, un archéologue, qui revient donner des cours en France et dont tout le monde se fout. Un jour, il va se retrouver à ma place et se rendre compte que ma vie est beaucoup plus chiante que la sienne."

Un projet très spécial pour l'animateur

Un film qui lui permettra de "jouer les deux personnages" mais également d'"enrôler quelques chroniqueurs". Et si ce projet semble totalement éloigné de TPMP, Cyril Hanouna a révélé qu'il avait au contraire pour objectif... de permettre à l'émission de s'attirer un nouveau public, "Avec ce film, on vise les Français qui ne nous regardent pas."

Enfin, pour la petite anecdote, sachez que ce film devait être initialement centré sur un autre comédien, "Au départ, je voulais faire 'Je déteste Jonathan Cohen', un type que j'adore." Néanmoins, le présentateur de la TNT l'a ajouté avec humour, la star de la série La Flamme / Le Flambeau n'était pas assez crédible pour le rôle, "On s'est dit que ça marcherait mieux avec moi. Il y a plus de gens qui me détestent".