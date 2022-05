Le Flambeau : stop ou encore, faut-il regarder la suite de La Flamme ?

Marc is back (et il est toujours très en forme) ! Après La Flamme lancée en octobre 2020 sur Canal, Jonathan Cohen est de retour, pas avec une saison 2 mais avec une sorte de reboot lancé ce lundi 23 mai 2022. Oubliez le Bachelor, l'acteur et humoriste s'attaque cette fois à Koh Lanta dans Le Flambeau : les aventuriers de Chupacabra. PRBK a vu 4 épisodes. Alors, on continue à rire ? Notre avis sans spoiler.

Faut-il regarder Le Flambeau avec Jonathan Cohen ?