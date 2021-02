Toujours là pour toi saison 2 : 6 questions auxquelles la suite devra répondre

2. Johnny est-il mort ?

Notre coeur a fait un bond à la fin de la saison 1 en découvrant le sort de Johnny (Ben Lawson). L'ex-mari de Kate décidait de quitter les Etats-Unis pour reprendre son métier de reporter en Irak. Alors qu'il venait d'arriver dans le pays, l'équipe avec laquelle il se déplaçait était victime d'une mine antipersonnel et il s'effrondait, inconscient. C'était d'ailleurs l'un des gros cliffhangers de l'épisode final. La saison 2 devrait évidemment nous révéler le sort de Johnny (et on vote pour le fait qu'il ne soit pas mort).

3. Max et Tully vont-ils rester mariés ?

Après un mariage express alors qu'elle était enceinte, Tully a fait une fausse couche et cette perte a modifié sa relation avec Max (Jon Ecker). Elle le virait de chez elle après une dispute ce qui laissait clairement pensé que leur relation était terminée. Mais est-ce vraiment le cas ? D'accord, Max n'apparaissait pas dans les flashbacks mais cela ne veut pas dire qu'ils se sont réellement séparés. On veut y croire et on imagine que Max sera bien de retour si la série est renouvelée pour une saison 2.

4. Johnny et Kate vont-ils se remettre ensemble ?

Autre couple resté en suspens : Johnny et Kate. Oui, ils ont divorcé mais les parents de Marah (Yael Yurman) ont toujours des sentiments l'un pour l'autre et ont même couché ensemble juste avant le départ de Johnny. Vont-ils se remettre en couple dans la suite ? Ça semble probable, notamment après l'accident de Johnny (s'il survit bien sûr). On veut y croire.

5. Comment Tully et Kate vont-elles se retrouver après l'arrestation de sa mère ?

La saison 1 de Toujours là pour toi a montré l'amitié de Kate et Tully, inséparables depuis leur rencontre. Mais on dirait bien que les deux ados ont été séparées : à la fin de la saison, Cloud (Beau Garrett), la mère de Tully (interprétée par Ali Skovbye qui est la soeur d'une star de Riverale), était arrêtée par la police et l'adolescente était emmenée par la police pour aller vivre chez sa grand-mère. On a hâte de découvrir ce qu'il s'est passé entre ce moment et les retrouvailles entre Kate et Tully. Vont-elles se retrouver uniquement à la fac ? Ou bien Tully va-t-elle revenir en ville ? Mystère pour le moment.