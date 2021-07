The Witcher : une saison 3 déjà en préparation ? Ça se confirme

Sortie fin 2019, la saison 1 de The Witcher a cartonné sur Netflix et reste la 2e série la plus vue en un mois sur la plateforme avec 76 millions de foyers ayant visionné les épisodes. C'est avant la diffusion de la série que Netflix avait renouvelé le show avec Henry Cavill pour une saison 2 : les épisodes seront mis en ligne le 17 décembre prochain et on a déjà hâte !

Et une saison 3 pour The Witcher ?

Et on dirait bien que Netflix ne compte pas abandonner The Witcher tout de suite. Cinq mois avant le lancement de la saison 2 du show, il semblerait qu'une saison 3 soit très probable. La rumeur circule depuis fin 2020 et est toujours d'actualité. Pourquoi ? Selon Redanian Intelligence, l'écriture des scénarios d'une troisième saison serait déjà en cours. Une façon pour l'équipe, si ça se confirme, de ne pas trop perdre de temps après une attente de deux ans entre la saison 1 et la saison 2. Évidemment, cette info est à prendre avec des pincettes puisqu'elle n'a pas été confirmée par Netflix. Mais elle n'est pas non plus très surprenante vu le succès de la série. En comparaison, La Chronique des Bridgerton qui est la série la plus vue sur la plateforme est déjà renouvelée jusqu'à la saison 4.

Ce que l'on sait sur la saison 2

C'est donc le 17 décembre que la saison 2 de The Witcher débarquera sur Netflix. Le tournage n'a pas été de tout repos pour les acteurs puisqu'il a d'abord été interrompu à cause de la pandémie en mars 2020 puis à cause de cas positifs fin 2020. Mais ce n'est pas tout puisque Henry Cavill alias Geralt de Riv s'est blessé lors d'une cascade fin 2020, menant à une autre pause.

Côté casting, cette saison 2 de The Witcher accueillera plusieurs nouveaux acteurs dont Adjoa Andoh (Lady Danbury dans La Chronique des Bridgerton), Cassie Clae, Kristofer Hivju (Game of Thrones), Chris Fulton (lui aussi vu dans Bridgerton) et Graham McTavish (Outlander). On sait aussi que Kim Bodnia incarnera Vesemir, le seul ancien sorceleur à avoir survécu et qui va croiser la route de Geralt.