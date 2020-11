The Witcher saison 2 : le tournage (encore) arrêté à cause du Covid-19 qui a contaminé le plateau

On espère que vous n'êtes pas pressé de découvrir la suite des aventures de Geralt, car la saison 2 de The Witcher n'est clairement pas près d'arriver sur Netflix. On vous rassure, les scénarios sont prêts et les acteurs n'ont pas quitté le navire, mais c'est bien l'épidémie de Covid-19 qui s'amuse régulièrement à bouleverser le planning de la production.

The Witcher vs la Covid-19

Ainsi, après avoir été une première fois mis en pause pendant plusieurs mois suite aux mesures de confinement imposées dans le monde, le tournage de la suite de la série a de nouveau été stoppé à cause du virus. Comme le révèle Deadline, ce sont 4 personnes impliquées quotidiennement sur les plateaux qui ont été testées positives ces derniers jours.

A l'heure actuelle, on sait que "ceux qui sont impactés par le virus ont déjà été isolés et ne font pas partie du casting principal", mais Netflix et les producteurs - conscients que les conditions de tournage peuvent rapidement favoriser la contamination, ont décidé de ne prendre aucun risque. De fait, afin d'éviter un cluster gigantesque et perdre plus de temps que nécessaire, ils ont "mis en place une tournée de tests et imposé une quarantaine auprès de toutes les personnes impliquées sur la série" jusqu'à l'arrivée des résultats.

Une méthode ferme mais obligatoire pour une série plus touchée que la normale par ce virus. Souvenez-vous, un acteur a récemment été obligé d'abandonner son rôle suite aux nombreuses mesures prises en place par les gouvernement afin de lutter contre cette pandémie.