The Resident : une saison 6 pour la série ? On a enfin la réponse

Chaque année, c'est pareil, le mois de mai est déterminant pour le futur des séries des chaînes américaines. Après des semaines de suspense, on a enfin découvert le destin de nos séries préférées et il y a eu des coeurs brisés comme avec l'annulation de 7 séries chez la CW dont Dynastie et Legacies. Si tu n'as rien suivi, tu peux retrouver notre récap des séries qui reviennent (ou pas) en 2022/2023. The Resident était l'une des dernières séries en danger.

The Resident aura bien une saison 6

Soulagement pour les fans de The Resident : la série médicale aura bien une saison 6 sur FOX. Le show a été renouvelé pour de nouveaux épisodes malgré des audiences en baisse. La série rassemble en moyenne 5 millions de téléspectateurs chaque semaine et est la 4ème série dramatique la plus populaire de la chaîne (sur 6). Une bonne nouvelle pour tous les fans du show qui a subi plusieurs bouleversements ces derniers mois.

Attention, la suite contient des spoilers.

Après le départ de Mina dans la saison 4, c'est Nic qui a disparu de l'intrigue : le personnage joué par Emily VanCamp est mort suite à un accident de voiture après avoir donné naissance à son bébé avec Conrad (Matt Czuchry). La série a ensuite eu droit à un saut dans le temps de trois ans et on apprenait que Bell était malade. Petite consolation : on sait déjà qu'Emily VanCamp reprendra son rôle dans le final de la saison 5 dont la diffusion est prévue pour ce mardi 17 mai 2022.