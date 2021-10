The Resident saison 5 : un mort dans l'épisode 3, le créateur s'explique

On s'en doutait avec les nombreux indices disséminés depuis le début de cette saison 5 de The Resident, actuellement programmée sur la Fox aux USA, Nic n'a pas survécu au départ de Emily VanCamp, son interprète. Aussi, c'est dans l'épisode 3, diffusé ce mardi 5 octobre 2021, que la médecin a malheureusement trouvé la mort à la suite de son accident de voiture mis en scène la semaine passée.

Nic est morte dans The Resident

Initialement placée dans le coma et suivie de près par Conrad, Billie et toute l'équipe de l'hôpital, Nic a finalement été débranchée après que son cerveau a été diagnostiqué comme cliniquement mort. Un coup dur pour tous les personnages, à l'origine d'une succession de séquences extrêmement dures et émouvantes.

Entre le père de Nic qui a déversé sa colère sur Conrad en lui reprochant de ne pas être capable de sauver sa fille, la haie d'honneur réservée à Nic par tout le personnel accompagnée de nombreux flashbacks ou encore l'annonce que dans sa mort, Nic continuera de sauver de nombreuses vies grâce au don de tous ses organes, il était difficile de ne pas verser quelques larmes devant l'épisode et de ne pas être bouleversé par les adieux de Conrad à sa femme...

Pourquoi Nic a été tuée dans la série ?

Et forcément, la mort de Nic est aujourd'hui difficile à accepter pour les nombreux fans de la série. Si tout le monde comprend l'envie de l'actrice de quitter la fiction médicale afin de s'occuper de sa famille (Emily VanCamp vient d'accoucher de son premier enfant), de nombreux téléspectateurs auraient néanmoins aimé que les créateurs ne tuent pas l'héroïne et laissent au contraire la porte ouverte à un possible retour dans le futur.

Alors, pourquoi Nic devait-elle absolument mourir à l'écran ? Peter Elkoff - le co-showrunner de The Resident, a tout simplement confié à TVLine qu'il s'agissait de la seule solution crédible afin de légitimer son absence, "Comment aurait-elle pu aller travailler dans un autre hôpital sans prendre son enfant avec elle ? Tout faire pour préserver un personnage vivant dans cet univers fictionnel aurait créer d'immenses problèmes de logique. Notamment si l'on se base sur qui était le personnage, ça n'aurait eu aucun sens, a-t-il ainsi déclaré. C'est une mère dévouée, une infirmière dévouée, la femme de Conrad, elle possède une histoire incroyable au sein de Chastain. Comment aurait-elle pu a) quitter l'hôpital, b) quitter Conrad, c) quitter sa fille ? Ca n'avait rien de logique à nos yeux."

Surtout, il l'a confessé, la mise en scène de la mort de Nic était la meilleure solution pour espérer de nouvelles intrigues fortes au cours de la saison 5 à venir. "Le fait de conclure ça de cette façon, ca nous offre un coup de poing émotionnel, a confessé le showrunner. Suivre Conrad en tant que père divorcé, père à mi-temps ? C'est juste triste. Suivre Conrad en tant que père veuf, élevant sa fille seul, c'est déchirant mais aussi magnifique à voir."