The Resident saison 5 : un médecin touché par une grave maladie, futur départ de l'hôpital ?

Bell touché par la maladie

Vous pensiez que les scénaristes de The Resident seraient moins sadiques que ceux de Grey's Anatomy, autre série médicale incontournable de la télévision ? Vous aviez tort. Après avoir mis en scène la mort de Nic suite au départ de Emily VanCamp, les créateurs ont cette fois-ci profité de l'épisode 11 de la saison 5 - diffusé ce mardi 1er février 2022 sur la Fox aux USA, pour développer le début d'une terrible intrigue.

Alors que Randolph Bell (Bruce Greenwood) était déjà sujet à quelques problèmes de santé ces derniers temps, le chirurgien a finalement appris la vérité sur son état. A la suite d'un diagnostique, il a en effet été révélé qu'il était sujet à une Sclérose en plaques avancée. Une annonce qui a logiquement bouleversé le personnage puisque cette maladie va non seulement avoir un impact sur sa carrière, mais également sur sa vie dans les mois à venir.

Quel avenir pour le médecin à l'hôpital ?

Faut-il ainsi comprendre que le chirurgien va prochainement quitter l'hôpital en tant que soignant ? Pour l'heure, rien ne semble décidé. Comme l'a confié Amy Holden Jones (co-créatrice) à ET, tout est possible : "L'une des choses intéressantes avec cette maladie, c'est qu'on peut la traiter et l'évolution de celle-ci dépend énormément des individus. Il y a des personnes qui sont en rémission totale. Il existe des chirurgiens qui opèrent aujourd'hui et qui ont une Sclérose en plaques".

Autrement dit, l'avenir de Bell est loin d'être fixé et une happy ending est toujours accessible. "Ce n'est pas nécessairement le marqueur d'une fin de carrière, a-t-elle ainsi rappelé. Et ça va justement nourrir l'un des sous-thèmes de notre saison, qui est celui de vivre avec nos handicapes. On a bien vu que cela pouvait fonctionner avec Leela ou encore notre nouvel assistant social Winston."

Nouvelle évolution pour Bell

A en croire ses propos, même si le futur proche s'annonce compliqué pour le personnage, Bell pourrait donc finalement réussir à garder sa place à l'hôpital en cas de succès de son traitement, "On croit au potentielle d'une pleine intégration de chacun dans notre société. De quelle façon les institutions médicales gèrent ça et comment les professionnels médicaux gèrent ça quand la maladie touche leur vie ? C'est une histoire à la fois immense et passionnante".

Il est évidemment trop tôt pour savoir quel chemin sera réellement emprunté par l'équipe créative, mais une chose est en revanche certaine : les prochains épisodes nous permettront de découvrir un nouveau Randolph Bell, lui qui a déjà beaucoup évolué depuis les débuts de The Resident. "Une telle maladie change les choses, a confessé la co-créatrice. Cela va évidemment l'affecter. Il va lutter avec ce rôle de patient qui est le sien car ça ne sera pas quelque chose de facile pour lui. Je pense que c'est vraiment compliqué pour tous les médecins". Malgré tout, Amy Holden Jones a tenu à l'assurer, "Son handicap ne va pas le définir" et il sera du genre battant.