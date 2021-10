The Resident saison 5 : voici la remplaçante de Nic (Emily VanCamp) et comment elle sera intégrée

Un saut dans le temps pour The Resident

Dans l'épisode 3 de la saison 5 de The Resident, les créateurs ont mis en scène l'événement le plus tragique de la série : la mort de Nic. Une tragédie dictée par la volonté de départ d'Emily VanCamp, son interprète, et qui a obligé les créateurs à prendre une autre grande décision. Afin de ne pas voir les intrigues être écrasées par le poids de cette disparition, Peter Elkoff (co-showrunner) et son équipe ont tout simplement profité de l'épisode 5 - diffusé ce mardi 19 octobre 2021 sur la Fox aux USA, pour installer un saut dans le temps de 3 ans.

Une décision qui pourrait être jugée frustrante par les fans, mais que le showrunner considère comme indispensable. Au micro de TVLine, Peter Elkoff a notamment confié, "Un homme qui perd l'amour de sa vie et la mère de son bébé, c'est quelque chose qui prend du temps à guérir. Ce n'est pas un deuil instantané. On savait que mettre en scène tout ça en temps réel d'une façon émotionnelle, ça aurait été très sombre. On ne voulait pas suivre le deuil de Conrad pendant toute une année". Un choix qui s'entend et qui devrait ainsi éviter à The Resident de perdre son identité.

Une nouvelle médecin à l'hôpital

Mais ce n'est pas tout, ce saut dans le temps va également permettre à la série d'accueillir un nouveau personnage sans que cette incorporation ne paraisse trop rapide ou maladroite. D'après TVLine, l'actrice Kaley Ronayne (récemment vue dans Gotham) a en effet été recrutée afin de se glisser dans la peau de Cade.

Décrite comme une "médecin urgentiste badass" digne d'une "héroïne de films d'action", elle devrait également posséder "une empathie bien à elle", qui l'aidera à "résoudre des problèmes de façon rationnelle". Pour l'heure, on ne sait pas encore si Cade - annoncée comme récurrente, est pensée pour devenir la nouvelle love-interest de Conrad, mais Peter Elkoff a déjà promis que ce personnage ne passera pas inaperçu.

"C'est une médecin mystérieuse, qui fait très attention à protéger son passé et qui possède une méthodologie qui ne ressemble en rien aux autres personnages, a-t-il déclaré dans un premier temps. Elle va attirer énormément d'attention alors même qu'elle tentera de faire profil bas, ce qui sera parfois compliqué. Je suis persuadé que le public aura des sentiments très forts à son propos et beaucoup de théories et prédictions." Rien que ça.