The Resident saison 5 : Emily VanCamp dévoile les raisons de son départ (et est prête à revenir)

Les fans de The Resident ont le coeur brisé. Après le départ de Mina jouée par Shaunette Renée Wilson et celui de Morris Chestnut (Cain) qui est moins présent dans cette saison 5, la série a perdu l'un de ses personnages phares : Nic Nevin est morte dans l'épisode 3 après un accident de voiture. Une fin dramatique mais pas étonnante : le départ d'Emily VanCamp avait été annoncé à la fin du mois d'août. Mais pourquoi l'actrice révélée dans Revenge a-t-elle quitté The Resident ?

Emily VanCamp dévoile les raisons de son départ de The Resident

Après des semaines de silence, celle qui donnait la réplique à Matt Czuchry dans la série médicale s'est exprimée sur les raisons de son départ de la série. Et c'est une raison personnelle : l'actrice a donné naissance cet été à son premier enfant avec son mari Joshua Bowman (Daniel dans Revenge). C'est donc en partie pour prendre soin de sa fille prénommée Iris qu'Emily VanCamp a demandé à quitter The Resident. "J'ai passé tellement d'années à travailler pour la télévision mais soudainement, mes priorités ont changé. Je pense qu'il y a un moment dans la vie d'une femme - dans la vie de n'importe qui - où la vie de famille prend plus d'importance que la vie professionnelle et ça m'est arrivé alors que je travaillais sur la série." a expliqué l'actrice à la presse américaine.

Autre complication ? Le fait que The Resident soit tournée à Atlanta et non à Los Angeles où réside l'actrice. "Tourner tellement d'épisodes dans une autre ville et puis avec la Covid, la plupart d'entre nous ne voyons plus nos familles pendant une année. Ça a vraiment solidifié le fait que ma famille est là où mon coeur est en ce moment" ajoute la star. Ce départ n'a donc rien à voir avec une mésentente entre les acteurs. "J'ai adoré joué dans The Resident durant quatre ans. (...) Il n'y a rien d'autre que de l'amour et du respect entre nous et cette décision n'était facile pour personne. Mais c'était la bonne pour moi personnellement et elle a été accueillie avec compréhension et compassion" avoue Emily VanCamp.

Elle n'exclut pas un retour

Malgré la mort de Nic, Emily VanCamp explique ne pas être contre un retour dans The Resident. "Il y a tellement d'amour entre nous. Je suis absolument ouverte à l'idée de revenir d'une façon ou d'une autre. Mais ça dépend vraiment de ce qui fonctionne le mieux pour la série. J'adorerais retrouver tout le monde, ils me manquent énormément" déclare la star.