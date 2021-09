The Flash saison 7 : fils du futur, départs de 2 personnages et nouveau Wells, ce qui vous attend

Grosse évolution pour Caitlin / Killer Frost

Dans cette saison 7 de The Flash, Killer Frost... va rencontrer l'amour. Un simple détail ? Pas vraiment. Cette situation va amener le duo Caitlin / Killer Frost à se poser des questions sur son fonctionnement, ce qui devrait ensuite le convaincre de chercher de possibles solutions pour faciliter la vie de chacune. Oui, attendez-vous à quelques surprises et à une évolution aussi cool qu'inattendue.

Un nouveau méchant issu des comics

Son nom ? Chillblaine (incarné par Mark Stevens). Sa particularité ? Décrit comme un scientifique "charismatique au tempérament de bad boy", il va faire trembler Central City grâce à "ses propres armes gelées" liées à la "technologie cryogénique". L'info en plus très excitante ? Il sera du genre à ne laisser personne indifférent, "Quand il ne dévalise pas les coffres des entreprises, il brise des coeurs grâce à son charme irrésistible et son style brut". De là à faire un lien avec le futur amoureux de Killer Frost...

Un nouveau Wells très spécial

Grant Gustin l'a promis, cette saison mettra en scène "le personnage le plus épique et iconique que Tom Cavanagh a joué dans la série". De qui s'agira-t-il ? De Wells, évidemment, mais pas n'importe lequel, "On va pouvoir découvrir le véritable Harrison Wells pour la première fois. C'est un personnage que, je sais, Tom adore incarner. Mais comme toujours, ça sera un Harrison Wells avec un twist." En gros, après des années à suivre des Wells issus de Terres différentes, préparez-vous à retrouver le Harrison Wells premier du nom, mais en version légèrement modifiée. Pourquoi ? Comment ? Quelle conséquences ? A suivre.

Un nouveau héros

On le sait, Barry et Iris auront deux enfants dans le futur. Et alors que les personnages de Grant Gustin et Candice Patton ne semblent toujours pas prêts à s'y mettre, les scénaristes ont décidé de les introduire à l'écran en les faisant débarquer du futur. Ainsi, après Nora par le passé, c'est Bart (aka Impulse, son nom de super-héros) qui va faire son apparition. Incarné par l'acteur Jordan Fisher, celui-ci viendra rendre visite à sa petite famille afin de l'aider à vaincre... un emblématique super-vilain. On ne vous en dit pas plus, mais ce personnage devrait vite devenir vous intriguer.

Deux gros départs

Malheureusement, cette saison 7 de The Flash sera surtout marquée par deux gros départs. Oui, les acteurs Carlos Valdes (Cisco) et Tom Cavanagh (Wells) ont tous les deux décidé de quitter la série cette année. On vous rassure, les scénaristes ont été prévenus à temps et ont donc pu mettre en place des conclusions parfaites aux histoires des personnages. Néanmoins, cette future absence va laisser un trou au sein de la team et obliger les créateurs à faire venir de nouveaux visages.