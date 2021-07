The Flash saison 7 : surprise, le fils du futur de Barry et Iris se dévoile dans la bande-annonce

L'épisode 17 de la saison 7 de The Flash sera immanquable pour tous les fans de la série du Arrowverse. En plus du retour d'un grand vilain, celui-ci mettra en scène l'arrivée de Bart / Impulse aka... le fils du futur de Barry et Iris. Impatients ? Ca tombe bien, les premières images viennent d'être dévoilées. Attention spoilers.

A l'heure actuelle - sauf surprise à venir des scénaristes, Iris West n'est toujours pas enceinte dans The Flash et Barry n'est donc toujours pas père. Pourtant, après avoir fait la rencontre de XS/Nora (Jessica Parker Kennedy), leur fille du futur, lors de la saison 5, les deux amoureux vont désormais profiter de l'épisode 17 de la saison 7, qui sera diffusé le 13 juillet 2020 aux USA, pour rencontrer... leur fils du futur. Rien que ça. Le fils de Barry se dévoile Oui, comme nous vous l'annoncions récemment, les créateurs ont en effet souhaité profiter du 150ème épisode de la série du Arrowverse pour mettre en scène Bart (Jordan Fisher), le célèbre jumeau de Nora dans les comics. Et forcément, cette arrivée ne sera pas sans conséquences pour notre team préférée. Tandis que le synopsis dévoile, "Barry et Iris accueillent leurs enfants du futur, Iris et Bart, mais apprennent un secret choquant qui s'apprête à menacer leur harmonie familiale", la première bande-annonce nous promet dans le même temps le retour d'un grand vilain : Godspeed. Ce dernier sera-t-il lié à la présence des jumeaux ? Ce fameux Bart, qui apparaît tout souriant dans la vidéo, est-il réellement digne de confiance ? Mystère. En attendant de découvrir la vérité autour de Bart et de le suivre en action en tant qu'Impulse, la CW a également mis en ligne quelques photos tirées de l'épisode en question. De quoi nous aider à patienter sereinement.

