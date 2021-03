The Flash saison 7 : Barry et Iris vont bientôt rencontrer... leur fils du futur

Quelle place pour le personnage ?

Une arrivée très excitante sur le papier, mais qui interroge également. Etant donné que l'on ne sait pas encore comment cette rencontre va être rendue possible, une question se pose déjà : qu'est-ce que cela signifie pour Nora ?! Les créateurs ont-ils profité de Crisis on Infinite Earths pour supprimer l'héroïne de cet univers ou ont-ils profité des conséquences du crossover pour lui ajouter un frère, comme dans les comics (Barry et Iris y ont des jumeaux) ?

Si la deuxième option parait être la plus logique, il faut pourtant savoir que ce Bart Allen n'aura déjà rien à voir avec la version connue de tous les lecteurs de DC. Et pour cause, dans la BD, Bart est en réalité censé être le fils de Don Allen aka... le véritable fils de Barry et Iris. Autant dire qu'il n'existe aucune certitude, ni aucun repère pour cette nouvelle histoire ici.

Enfin, une dernière question se pose : à force de rencontrer leurs enfants du futur, Barry et Iris vont-ils ENFIN se décider à les concevoir avant d'avoir 50 ans ? Histoire de rester un minimum crédible...