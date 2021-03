The Flash saison 7 : Caitlin/Killer Frost bientôt en couple avec... un nouveau méchant ?

En janvier dernier, on apprenait que la saison 7 de The Flash - qui a récemment débuté sur la CW aux USA, accueillera prochainement un nouveau méchant. Son nom ? Chillblaine (incarné par Mark Stevens). Sa particularité ? Décrit comme un scientifique "charismatique au tempérament de bad boy", il va faire trembler Central City grâce à "ses propres armes gelées" liées à la "technologie cryogénique". Surtout, il sera du genre à ne laisser personne indifférent, "Quand il ne dévalise pas les coffres des entreprises, il brise des coeurs grâce à son charme irrésistible et son style brut".

Bientôt l'amour pour Killer Frost ?

Bad boy + univers glacial + charmeur = Potentiel love-interest parfait pour Killer Frost ? C'est justement la question qui a été posée par TVLine à Eric Wallace, le showrunner. Alors que Caitlin, l'alter-ego humaine de la super-héroïne, a déjà eu le droit à beaucoup d'histoires improbables avec les mauvaises personnes, Wallace n'a pas fermé la porte à la poursuite de cette tradition avec une relation entre les deux personnages.

"C'est quelque chose qui sera à suivre. C'est un bad guy, donc qui sait ?" a-t-il déclaré, avant d'ajouter avec malice, "Des choses plus étranges que ça se sont déjà produites". Dans tous les cas, une chose est déjà certaine, la rencontre entre les deux fera (ironiquement) des étincelles, "On va d'abord voir comment Killer Frost va gérer le fait d'affronter un vilain qui a essentiellement les mêmes pouvoirs qu'elle. C'est quelque chose qui devrait être très énervant..."

Une intrigue qui pourrait enfin réchauffer le coeur de Caitlin/Killer Frost ? On est intrigué.