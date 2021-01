The Flash saison 7 : un nouveau méchant issu des comics va débarquer et semer le chaos

Pas de chance pour Barry Allen, 2021 n'aura rien d'une bonne année pour lui. On vient de l'apprendre, la saison 7 de The Flash mettra en scène un nouveau méchant très spécial qu'il devra à nouveau affronter afin de sauver Central City. Oui, les années se suivent et se ressemblent pour le héros. Attention spoilers.

Hallelujah, The Flash est toujours en vie. Après des semaines de silence radio, on a enfin le droit à de nouvelles informations concernant la saison 7 de la série, dont la diffusion débutera le 23 février prochain sur la CW aux USA. Et à en croire les révélations de TVLine, c'est un nouveau méchant qui profitera de cette nouvelle année pour débarquer à l'écran. Nouveau méchant à Central City Le site américain l'a dévoilé, l'acteur Jon Cor - que l'on a pu voir dans Shadowhunters, a en effet été casté afin de se glisser dans la peau de Mark Stevens aka Chillblaine. Un personnage bien connu des fans de comics apparu pour la première fois en 1996 et qui est habituellement lié à Lisa Snart aka la soeur de Captain Cold, que l'on avait pu suivre lors de la saison 1 sous les traits de Peyton List. A priori, à l'inverse d'autres vilains comme Godspeed, Lisa Snart ne fera malheureusement pas son retour à l'écran, mais cela ne devrait toutefois pas empêcher cette version de Chillblaine de poser quelques soucis à la team. D'après la description du personnage, on sait déjà que Mark Stevens "sera un scientifique charismatique au tempérament de bad boy, obsédé par la technologie cryogénique" et qu'il n'arrivera pas les mains vides à Central City, "Armé de ses propres armes gelées, il va rapidement devenir une nouvelle épine dans le pied de la team Flash". Enfin, pour l'anecdote, ce personnage - qui n'a à l'heure actuelle qu'une place de guest star, pourrait ne pas laisser indifférents certains héros de la série. Après tout, sa description dévoile également ceci, "Quand il ne dévalise pas les coffres des entreprises, il brise des coeurs grâce à son charme irrésistible et son style brut". Caitlin va-t-elle encore tomber dans le panneau ? A suivre.

