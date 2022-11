The Crown saison 5 : un Charles trop beau, une Diana bluffante... les acteurs VS les membres de la famille royale

Un temps série acclamée par tout le monde, The Crown n'est plus la série préférée des internautes de Netflix. Si la saison 5, lancée ce mercredi 9 novembre, est évidemment très attendue, la série a aussi fait bondir de nombreuses personnes, notamment en Angleterre. Alors que la reine Elizabeth II est décédée et que son fils, Charles, est devenu roi, certains estiment que la série dresse un portrait trop négatif du nouveau souverain et trompe les téléspectateurs en leur faisant croire que les faits racontés dans les épisodes sont 100% réels.

On ne va pas débattre à ce sujet mais plutôt vous parler du casting. Car après Olivia Colman, Tobias Menzies, Emma Corrin ou encore Josh O'Connor, de nouveaux acteurs débarquent dans la série. C'est le principe de The Crown qui, toutes les deux saisons, change ses acteurs pour coller à l'âge des personnages. Cette fois, la reine Elizabeth est incarnée par Imelda Staunton alias Dolores Ombrage dans Harry Potter. On y retrouve aussi un Charles beaucoup trop charmant sous les traits de Dominic West et une Lady Di complètement ressemblante. Voici les acteurs vs les membres de la famille royale en photo :

Imelda Staunton - La reine Elizabeth II