The Boys saison 2, Ratched, Charmed... : top 10 des séries à voir en septembre 2020

The Good Fight

Déjà disponible sur Amazon Prime Video, The Good Fight arrive sur Téva et c'est une excellente occasion pour la voir ou la revoir. La série est en fait le spin-off de The Good Wife et se déroule un an après le final de la série portée par Julianna Margulies. Diane Lockhart (Christine Baranski) se retrouve ruinée après un scandale financier. Elle et sa nièce Maia Rindell (Rose Leslie) vont intégrer le cabinet Reddick, Boseman & Kolstad où elles retrouvent Lucca Quinn (Cush Jumbo). Sur fond d'affaires judiciaires, The Good Fight tape aussi là où ça fait mal et évoque le racisme, les inégalités mais aussi et surtout Donald Trump. Téva diffusera les trois premières saisons de la série qui en compte quatre (la saison 5 est déjà commandée).

Date de sortie : dès le 6 septembre sur Téva.

Engrenages saison 8

C'est la fin pour Engrenages. Après huit saisons, la série de Canal+ tire sa révérence. Dans cette ultime saison, Gilou (Thierry Godard) qui est dans l'attente de son jugement va se voir proposer un marché : infiltrer un gang. En parallèle, Laure (Caroline Proust) et Ali (Tewfik Jallab) vont enquêter sur la mort d'un jeune migrant. En plus de la diffusion sur Canal+, la saison sera disponible en intégralité sur myCanal dès le 7 septembre.

Date de sortie : dès le 7 septembre sur Canal+.

Julie and the Phantoms

Après High School Musical et Descendants, le réalisateur Kenny Ortega revient en musique avec Julie and the Phantoms. Le pitch ? Julie, une jeune ado de 15 ans passionnée de musique fait un blocage depuis la mort de sa mère. Un soir, elle va découvrir l'existence de trois jeunes hommes, morts plusieurs décennies plus tôt, avec qui elle est la seule à pouvoir communiquer. Ils vont lui redonner l'envie de jouer et de chanter et vont former ensemble le groupe Julie and the Phantoms. Une série qui devrait plaire aux petits comme aux grands.

Date de sortie : le 10 septembre sur Netflix.

Ratched

Elle vous fait déjà flipper dans American Horror Story ? Ça ne va pas s'arranger avec Ratched. Sarah Paulson est la star de cette série d'horreur produite par Ryan Murphy. Ratched sert en fait de prequel au roman Vol au dessus d'un nid de coucou et est centré sur l'infirmière Mildred Ratched, employée d'un hôpital psychiatrique qui réalise des expériences sur ses patients. Au casting, on retrouve aussi Jon Jon Briones, Cynthia Nixon, Charlie Carver et Sharon Stone.

Date de sortie : le 18 septembre sur Netflix.