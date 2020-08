The Boys saison 2 : Shawn Ashmore au casting, son rôle dévoilé

Après une saison 1 déjà terriblement addictive, The Boys revient sur Amazon Prime Video et ça va faire des étincelles. Contrairement à son habitude, la plateforme mettra en ligne le 4 septembre seulement 3 épisodes de la saison 2 de la série puis proposera les autres inédits chaque semaine. On a pu le voir dans les premières bandes-annonces, ça s'annonce sanglant ! Plusieurs acteurs vont faire leurs arrivées au casting de cette saison 2 dont Goran Visnjic, Claudia Doumit ou encore Aya Cash dans le rôle de Stormfront, une nouvelle héroïne. Elle ne sera pas la seule !

Shawn Ashmore débarque dans The Boys

Shawn Ashmore rejoint lui aussi la distribution de la saison 2 de The Boys, un secret jusqu'à présent bien gardé ! L'acteur de 40 ans jouera Lamplighter un ancien membre des Sept qui a quitté le groupe dans des circonstances mystérieuses avant d'être remplacé par Starlight (Erin Moriarty). Mentionné dans la saison 1, il arrive donc en chair et en os pour semer la pagaille. Car comme l'a dévoilé Amazon Prime Video, Lamplighter a aussi un lien avec les Boys dont Butcher (Karl Urban) est le chef de file : il est à l'origine de la séparation du groupe ayant eu lieu huit ans plus tôt. Son retour va donc remuer des souvenirs difficiles et "tout changer" si on en croit le synopsis officiel. La première image de Shawn Ashmore dans le rôle de Lamplighter est dispo dans notre diaporama.

Shawn Ashmore s'y connaît en super-héros puisqu'il a incarné Bobby Drake alia Iceberg dans la trilogie originale X-Men. Par la suite, on a pu le voir à la télévision dans Smallville, The Following et récemment dans les saisons 1 et 2 de The Rookie, le flic de Los Angeles.